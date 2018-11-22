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أخبار العالم

منظمة التجارة: مجموعة العشرين فرضت قيودا على بضائع بـ 480 مليار دولار

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
رويترز
قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، طبقت 40 إجراء جديدا مقيدا للتجارة في الفترة من مايو إلى أكتوبر تشمل تجارة قيمتها حوالي 481 مليار دولار.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن القيود الجديدة تشمل تجارة أكبر ست مرات من الفترة السابقة، وهى الأكبر منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية مراقبة تجارة مجموعة العشرين في 2012.

وقال روبرتو أزيفيدو الأمين العام للمنظمة في البيان "المزيد من التصعيد يبقى تهديدا حقيقيا".
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