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فن

فيلم التحريك البرج يشارك في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
يشارك فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش (من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر)، وذلك بعد أيام من منافسته بالمسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُعد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أحد أهم المهرجانات العالمية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، تأسس عام 2001 وتقام فعالياته في نهاية كل عام، ويكرم في دورته الحالية عدد من أبرز الممثلين وصُنّاع السينما وعلى رأسهم النجم روبرت دي نيرو، المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي والمخرج المصري يسري نصر الله.

ومؤخرًا شارك الفيلم في مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك بفرنسا، مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا، مهرجان بوسان السينمائي الدولي.

البرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.
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