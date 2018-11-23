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اقتصاد

قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "كفر طهرمس ـ فيصل ومتفرعاته ـ الهرم ومتفرعاته ـ منشية البكاري ـ المريوطية ـ المنصورية" لمدة 6 ساعات؛ وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة، وحتى 6 من صباح يوم غدا السبت 24 نوفمبر.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن قطع الخدمة؛ يأتي لتنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة بنادي الرماية- أحد مصادر المياه المغذية لمناطق فيصل والهرم.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم تدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ لتتحرك في الأماكن المتأثرة، لافتة إلى أنه حال وجود أي شكوى؛ الاتصال بالخط الساخن 125.
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