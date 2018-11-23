قطع المياه عن 3 مناطق فى البحيرة.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن انقطاع المياه بمناطق ( مدينة وادي النطرون - منطقة الرست هاوس - قرية البستان المرحلة الثالثة ) من الساعة الواحده ظهر اليوم الجمعة الموافق 23 / 11/ 2018 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.



وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى بسبب توقف محطة مياه غرب النوبارية لتغير محبس 300 م بطرد الطلمبة المرشحة رقم 3 .



وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



وتقوم الشركة بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ، وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.