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اقتصاد

قطع المياه عن 3 مناطق فى البحيرة.. اليوم

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن انقطاع المياه بمناطق ( مدينة وادي النطرون - منطقة الرست هاوس - قرية البستان المرحلة الثالثة ) من الساعة الواحده ظهر اليوم الجمعة الموافق 23 / 11/ 2018 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى بسبب توقف محطة مياه غرب النوبارية لتغير محبس 300 م بطرد الطلمبة المرشحة رقم 3 .

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة ، وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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