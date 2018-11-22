محافظ مطروح يقدم مساعدات للمتضررين من السيول.. فيديو

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مساكن المواطنين المتضررين من مياه الأمطار بالكيلو4 بمدينة مرسي مطروح، ووزع خلال الجولة، مواد تموينية وسلعا غذائية وبطاطين على الأسر المضارة ، موجهًا بسرعة إنارة الأعمدة بالمنطقة مع رفع كفاءة الشوارع.



وشدد محافظ مطروح على سرعة ايواء الاسر المضارة من مياه الأمطار لتحقيق الاستقرار لهم ، ولحمايتهم من الطقس البارد و قبل أى أمطار جديدة مع الإنتهاء من إقامة السدود لإبعاد توجه مياه الامطار من أعلى الهضبة إلى المنطقة مرة أخرى .



من ناحية أخرى تقدم أهالى المنطقة بالشكر لمحافظ مطروح على إهتمامه ورعايته لابناء المحافظة، مطالبين بسرعة توفير مساكن للايواء لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم .