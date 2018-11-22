الرئيس يستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والبنية التحتية المعلوماتية للعاصمة الإدارية الجديدة.. السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية

الرئيس السيسي ...

يطالب باستخدام أحدث التقنيات في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية

يبحث تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وخطة التحول إلى الحكومة الرقمية

يبحث نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية

يستعرض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمهيدًا لإطلاقها خلال شهر ديسمبر

يوجه باستمرار هيئة الرقابة الإدارية للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يجري من تنفيذه من برامج ومشروعات، واستعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يجري من تنفيذه من برامج ومشروعات، خاصة مشروع إنشاء وتطوير المنظومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطورات إنشاء مدينة المعرفة بها، وخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، وبرامج تنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع إنشاء بوابة للمحتوى الثقافي، ومشروع التشخيص عن بعد.



وشدد الرئيس على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، أخذًا في الاعتبار دوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهًا في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.



ووجه الرئيس بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يساهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقميًا، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض خلال الاجتماع رؤية التحول إلى الحكومة الرقمية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، أخذًا في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونيًا، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلًا عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.



واستعرض الدكتور عمرو طلعت آليات تأهيل الكوادر البشرية تكنولوجيًا، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب من مختلف الفئات، سواء العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو طلاب الجامعات.



وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة المعرفة، وكذلك جهود إنشاء بوابة المحتوي الثقافي الرقمي، التي تشمل حصر كامل المحتوي الثقافي المزمع عرضه بالبوابة وذكر السفير بسام راضى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس.



كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات عدد من الملفات ذات الأولوية على جدول أعمال الحكومة على مستوى مختلف الوزارات والمحافظات، والمرتبطة بصورة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة لهم؛ لا سيما الموقف التنفيذي لمبادرتي المسح الطبي للكشف عن فيروس سي.



كذلك إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، فضلًا عن تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إضافة إلى عدد من مشروعات التنمية الزراعية كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مشروع البنية المعلوماتية للدولة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية، والذي يعد من أهم ثماره تدقيق البيانات لعدد ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الوضع النهائي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩ / ٢٠٢٢، تمهيدًا لإطلاقها في اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر القادم، كما تم عرض أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودوراتها التدريبية، وكذلك الدور الإيجابي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفساد، خاصةً من خلال الحملة الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخرًا للتركيز على حث ضمير المواطن لنبذ الفساد بكافة صوره والمشاركة في الإبلاغ عنه.



فيما وجه الرئيس باستمرار هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في الاضطلاع بالجهود اللازمة للتصدي للفساد بكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، في إطار العمل على تدعيم مؤسساتها والارتقاء بدورها.