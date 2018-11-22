نقيب فلاحين بني سويف: كيلو البطاطس بيطلع للتجار بـ 90 قرش ..فيديو

قال الحاج السيد قرني، نقيب عام الفلاحين بمحافظة بني سويف، إن الفلاح يعتبر مظلوما، موضحا: «الفلاح بيطلع الخضار من عنده بأقل الأسعار، ولكن جشع التجار هو إللي وصلنا للنتيجة دي».



وأضاف "قرني"، خلال لقائه عبر فاضئية "إل تي سي"،: «البطاطس هذا العام تعتبر من الأنواع إللي أخذت أعلي سعر ووصلت لـ12 جنيه، والفلاح بيطلعها من الحقل بـ 90 قرش للتجار»، لافتا: « الفلاح مش مستفيد بحاجه نهائيا كل إللي بيحصل دا جشع تجار».



وأشار: «الفلاح بيبيع البطاطس في الأرض بـ90 قرش للتاجر، وإللي وصلها لـ 12 التجار والتلاجات وأجرة النقل»، لافتا إلي أن الثلاجات تأخذ نسبة التخزين الخاصة بها والتي تعتبر سببا في رفع أسعار الخضراوات، مطالبا بوضع الثلاجات وجميع منتجات الفلاح ومنافذ بيع الخضراوات تحت رقابة وزارة التموين.

