توك توك يقتل سائقه بمنطقة الكردي بالدقهلية

توفي سائق توك توك حين غلبه النعاس بعد قيامه بعمل عمره للتوك بمنطقة الكردى، مختنقا بدخان التوك توك من أعمال العمرة التي كان يجريها.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لقسم شرطة الكردى بمصرع شاب ووجود اثار اختناق عليه.



وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ تبين انه يدعى عماد رضا احمد جاد حجازى 22 عاما سائق توك توك من الكردى وعليه اثار زرقان وبالفحص تبين انه كان يقوم بتعمير التوك توك الخاص به فغلبه النعاس بجانبه مما ادى الى استنشاقه الدخان واختناقه ووفاته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباخطار النيابة امرت بتسليم الجثه لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.