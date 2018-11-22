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رياضة

لاعبو الدوري الإيطالي بـ خط أحمر على وجوههم بدءًا من الجولة المقبلة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
أحمد هاني
يدخل نجوم الدوري الإيطالي والحكام إلى الملاعب بعد أن يرسموا خطا أحمر علي وجوههم، ويتوقع أن يكون اللون الأحمر علي جزء من الوجه وليس بالكامل.

يأتي ذلك بعدما قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم المشاركة في يوم مناهضة العنف ضد المرأة خلال الجولة المقبلة من الدوري، وذلك في حملة خاصة تشمل اللاعبين والحكام المتواجدين على أرض الملعب.

وستشمل الحملة التي تعرف باسم “اللون الأحمر ضد العنف” جميع اللاعبين ومن ضمنهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي حاليًا، وتم اختيار اللون الأحمر بسبب استخدامه في ملاعب كرة القدم ضد السلوك العنيف.

ويعتبر يوم الأحد المقبل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لكن الدوري الإيطالي سيشارك في الحملة خلال جميع المباريات منذ يوم السبت وحتى يوم الإثنين.

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