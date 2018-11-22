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تعليم

عبد الغفار يشهد فعاليات حفل تخرج الدفعة 89 لكلية طب أسنان القاهرة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، فعاليات حفل تخرج الدفعة 89 من طلاب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لعام 2017، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء الأسنان، بقاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة.

وفى كلمته أكد الوزير أن مصر ستظل منارة للعلم للأجيال القادمة، مشيدًا بالمستوى العلمى الراقى لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، وما تحققه فى الارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية التى تقدمها فى مجال طب وجراحة الأسنان، حيث إن خريج الكلية يكون مؤهلا لسوق العمل فى ضوء الامكانيات التى توفرها الدولة لتأهيل وتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر.

وطالب د. عبد الغفار الخريجين بأن يكونوا على تواصل دائم ومستمر مع ما يطرأ على هذا المجال من مستجدات محلية وإقليمية ودولية، وأن يتواصلوا مع أساتذتهم وزملائهم، ويتبادلوا معهم التجارب والخبرات، موجهًا التهنئة للأساتذة والخريجين وأولياء أمورهم، وأن يستمروا فى التطوير والتدريب بعد التخرج، متمنيًا لهم النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى أساتذتهم وزملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح؛ باعتبارهم بناة المستقبل.

من جانبه أشار د. عثمان الخشت إلى أن كلية طب الفم والأسنان من أفضل الكليات، وأنها أول كلية فى إفريقيا والشرق الأوسط أنشئت عام 1925، شهدت تقدما وتطورا على مدار السنوات الماضية، ودعا الطلاب إلى ضرورة ممارسة عملهم بدقة واتقان، وأن يتعاملوا مع كل مريض على أنه أهم حالة من أجل أن يصنعوا لأنفسهم السمعة الطيبة.

وفى كلمته أكد د. عاطف شاكر أن تخصص طب الأسنان من التخصصات العلمية المهمة التى تجمع بين العلم والفن، مشيدًا بمستوى الخريجين باعتبارهم طاقات إيجابية تساهم فى بناء الوطن، مشيرًا إلى أن علوم طب الأسنان سريعة التطور والتحديث، مطالبًا الخريجين بالعمل والجهد من أجل تحقيق الرفعة والتقدم لمصر.
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