مصطفى بكري: الضربات الأمنية تتوالى على الجماعات الإرهابية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة تقوم بالعديد من الضربات الموجهة للقوى الإرهابية، حيث تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد تواجد عدد من الإرهابيين بأحد الأحواش المهجورة التابعة لقسم ثالث العريش بشمال سيناء.



وأوضح بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن قوات الأمن قامت باستهداف العناصر الإرهابية، بعد تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 7 منهم وقد تتبعت قوات الأمن خطوط سير باقي المجموعة وحددت تواجدهم بشمال الطريق الدائري وتم التعامل معهم.



وأشار الإعلامي، إلى أن قوات الأمن عثرت على العديد من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة.