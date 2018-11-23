ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مجلة أمريكية تطرح تفسيرا لقبول نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.. رئيس الوزراء الإسرائيلي تخوف من خطورة تداعيات الأزمة الإنسانية على أمن بلاده.. إسرائيل تدرك أن الحرب ليست الحل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع في غزة
فورين بوليسي: 
استقالة ليبرمان مفيدة لهذا السبب
مجلس الوزراء الفلسطيني أدان الفيتو الأمريكي لحمايته العدوان الإسرائيلي

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي تم برعاية مصرية تمهيدا لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الطرفين يعكس وعيا متزايدا داخل إسرائيل بأن الحرب ليست في مصلحة البلاد.

وأوضحت المجلة، في تحليل بشأن المواجهات بين إسرائيل وحماس، أنه على الرغم من انهيار العديد من الاتفاقات بشأن الهدنة بينهما على مدار السنين، لكن هذه المرة توجد مؤشرات تدل على استمرار الهدنة.

ولفتت إلى أن هناك تحذيرات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة من أن سكان غزة سيكونوا غير قادرين على العيش بحلول 2020 مع تفاقم المشاكل المتداخلة للقطاع مثل الفقر والبطالة وسوء التغذية والمياة الملوثة والأمراض، وأكدوا أن استمرار القصف الإسرائيلي والحصار الاقتصادي الذي تفرضه تل أبيب على القطاع قد يؤديان إلى انهيار الأوضاع في غزة، ولن تكون إسرائيل محصنة ضد ذلك الانهيار.

وقالت المجلة الأمريكية إن هذه التحذيرات ليست جديدة، لكن الفرق الآن هو أن من هم في مركز السلطة في إسرائيل يبدو أنهم يستمعون لها ويدركون خطورتها، وأضافت أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي المتشدد، أفيجدور ليبرمان، مفيدة لأنه هاجم اتفاق وقف إطلاق النار و قال إنه استسلام للإرهاب وأصر على أن الحكومة يجب عليها ضرب حماس، ولفتت المحلة إلى أن حكومة نتنياهو استجابات في وقت سابق لدعوات ليبرمان، لكن هذه المرة تجاهلتها.

وأوضحت أن الأسابيع الأخيرة التى سبقت التوافق على وقف إطلاق النار، خفف نتنياهو الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على غزة، ما يشير إلى فهمه أن الحرب الرابعة ضد حماس ربما ليست هي الحل لقطاع غزة المدمر.

وعرضت المجلة أحد ملامح الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قالت إن المياه الملوثة بالقطاع يترتب عليها من زيادة الأمراض، خاصة بين الأطفال، وأن الأطباء في مستشفيات ومخيمات غزة يشيرون إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض المعدة والأمعاء والسالمونيلا وحمى التيفويد وأمراض الكلى والتقزم عند الأطفال، وأن السبب الرئيسي لانتشار العديد من هذه الأمراض هو وجود طبقة المياه الجوفية في غزة التي تلوثت على مدى عقود جراء مبيدات الآفات الزراعية ومياه الصرف الصحي وتغلغل مياه البحر من الإفراط في ضخ المياه.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تشغيل محطة غزة للطاقة بأقل من أربع ساعات في اليوم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل، والذي تسبب في نقص الوقود لتشغيل المحطة، فقد تم إغلاق محطة معالجة مياة الصرف الصحي في غزة تقريبا.

وحذرت وثيقة غير منشورة لمنسق الأنشطة الحكومية في الجيش الإسرائيلي من أن السكان المدنيين في القطاع يعانون من أزمة كبيرة، ودعا إلى استجابة الفورية لاحتياجاتهم، وتابعت المجلة إسرائيل قد قصفت من قبل البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني دان الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يقضي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، ما يحمل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، معتبرا الفيتو الأمريكي استهتارا بالمجتمع الدولي، وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

وحمل مجلس الوزراء إسرائيل المسئولية الكاملة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق وهدم البيوت والممتلكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي، وكل الجرائم والممارسات التي ترفض الإدارة الأمريكية إدانتها.

واختتمت المجلة تحليلها بأنه يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين يأخذون على محمل الجد الآن التحذيرات الخطيرة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بعد عقد من الحروب وآلاف الضحايا كانت الغالبية العظمى منهم من سكان غزة.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن نتنياهو قال في تصريحات نشرتها صحيفة هاأرتس الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من إعلان وقف إطلاق النار: "نحن نعمل على منع حدوث أزمة إنسانية، وهذا هو سبب استعدادنا لقبول جهود الأمم المتحدة وجهود الوساطة المصرية للوصول إلى الهدوء".
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. إقالة كارتيرون وليندمان وعبدالحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

سيد معوض: ما يحدث في النادي الأهلي إرضاء لـ السوشيال ميديا

رئيس البورصة: نحتاج أوراق مالية جديدة لتحقيق الزيادة المطلوبة في أحجام التداول

ومن الحب ما قتل.. فران يذبح خطيبته وابنة شقيقتها انتقاما لفسخ الخطبة

جمال الغندور: طرد حسام عاشور فى لقاء الوصل مستحق

قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

لهذا السبب السكري انتشر بين المراهقين والشباب

إدارة الأهلي تقرر توقيع عقوبات مالية على كارتيرون وعاشور

الوفد يحيل السيد البدوي للتحقيق

الزمالك يشكو علاء عبد العال لـ الجبلاية بعد استفزازه جماهير الابيض.. صور

الحلفاوي يتذكر أمجاد جوزيه بعد توالي سقوط الاهلى بمختلف البطولات

ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

فيديو

زكريا ناصف: جماهير الأهلي «محروق دمها»..واللاعبون معندهمش روح الفانلة الحمراء.. فيديو
خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد
شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟