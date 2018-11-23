مجلة أمريكية تطرح تفسيرا لقبول نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.. رئيس الوزراء الإسرائيلي تخوف من خطورة تداعيات الأزمة الإنسانية على أمن بلاده.. إسرائيل تدرك أن الحرب ليست الحل

استقالة ليبرمان مفيدة لهذا السبب

مجلس الوزراء الفلسطيني أدان الفيتو الأمريكي لحمايته العدوان الإسرائيلي



ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الذي تم برعاية مصرية تمهيدا لإعادة إعمار قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين الطرفين يعكس وعيا متزايدا داخل إسرائيل بأن الحرب ليست في مصلحة البلاد.



وأوضحت المجلة، في تحليل بشأن المواجهات بين إسرائيل وحماس، أنه على الرغم من انهيار العديد من الاتفاقات بشأن الهدنة بينهما على مدار السنين، لكن هذه المرة توجد مؤشرات تدل على استمرار الهدنة.



ولفتت إلى أن هناك تحذيرات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة من أن سكان غزة سيكونوا غير قادرين على العيش بحلول 2020 مع تفاقم المشاكل المتداخلة للقطاع مثل الفقر والبطالة وسوء التغذية والمياة الملوثة والأمراض، وأكدوا أن استمرار القصف الإسرائيلي والحصار الاقتصادي الذي تفرضه تل أبيب على القطاع قد يؤديان إلى انهيار الأوضاع في غزة، ولن تكون إسرائيل محصنة ضد ذلك الانهيار.



وقالت المجلة الأمريكية إن هذه التحذيرات ليست جديدة، لكن الفرق الآن هو أن من هم في مركز السلطة في إسرائيل يبدو أنهم يستمعون لها ويدركون خطورتها، وأضافت أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي المتشدد، أفيجدور ليبرمان، مفيدة لأنه هاجم اتفاق وقف إطلاق النار و قال إنه استسلام للإرهاب وأصر على أن الحكومة يجب عليها ضرب حماس، ولفتت المحلة إلى أن حكومة نتنياهو استجابات في وقت سابق لدعوات ليبرمان، لكن هذه المرة تجاهلتها.



وأوضحت أن الأسابيع الأخيرة التى سبقت التوافق على وقف إطلاق النار، خفف نتنياهو الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على غزة، ما يشير إلى فهمه أن الحرب الرابعة ضد حماس ربما ليست هي الحل لقطاع غزة المدمر.



وعرضت المجلة أحد ملامح الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قالت إن المياه الملوثة بالقطاع يترتب عليها من زيادة الأمراض، خاصة بين الأطفال، وأن الأطباء في مستشفيات ومخيمات غزة يشيرون إلى ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض المعدة والأمعاء والسالمونيلا وحمى التيفويد وأمراض الكلى والتقزم عند الأطفال، وأن السبب الرئيسي لانتشار العديد من هذه الأمراض هو وجود طبقة المياه الجوفية في غزة التي تلوثت على مدى عقود جراء مبيدات الآفات الزراعية ومياه الصرف الصحي وتغلغل مياه البحر من الإفراط في ضخ المياه.



ولفتت إلى أنه على الرغم من تشغيل محطة غزة للطاقة بأقل من أربع ساعات في اليوم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل، والذي تسبب في نقص الوقود لتشغيل المحطة، فقد تم إغلاق محطة معالجة مياة الصرف الصحي في غزة تقريبا.



وحذرت وثيقة غير منشورة لمنسق الأنشطة الحكومية في الجيش الإسرائيلي من أن السكان المدنيين في القطاع يعانون من أزمة كبيرة، ودعا إلى استجابة الفورية لاحتياجاتهم، وتابعت المجلة إسرائيل قد قصفت من قبل البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في الماضي.



وأشارت المجلة إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني دان الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يقضي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي جاءت التقديرات الأولية لحصيلة الأضرار الناجمة عنه بحوالي خمسة ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، ما يحمل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، معتبرا الفيتو الأمريكي استهتارا بالمجتمع الدولي، وانحيازا للاحتلال والعدوان الإسرائيلي.



وحمل مجلس الوزراء إسرائيل المسئولية الكاملة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق وهدم البيوت والممتلكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي، وكل الجرائم والممارسات التي ترفض الإدارة الأمريكية إدانتها.



واختتمت المجلة تحليلها بأنه يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين يأخذون على محمل الجد الآن التحذيرات الخطيرة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بعد عقد من الحروب وآلاف الضحايا كانت الغالبية العظمى منهم من سكان غزة.



ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن نتنياهو قال في تصريحات نشرتها صحيفة هاأرتس الإسرائيلية بعد فترة وجيزة من إعلان وقف إطلاق النار: "نحن نعمل على منع حدوث أزمة إنسانية، وهذا هو سبب استعدادنا لقبول جهود الأمم المتحدة وجهود الوساطة المصرية للوصول إلى الهدوء".