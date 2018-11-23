مولد الهادي..ندوة بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة



تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة دينية تحت عنوان "مولد الهادي" وذلك يوم الأحد 25 نوفمبر الجارى فى تمام الساعة العاشرة صباحا فى مقر المكتبة بالقلعة، تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة .



تأتى الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، ويتحدث فيها فضيلة الشيخ محمد حسين السيد، من علماء الأزهر الشريف، وإمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية .



وتستضيف المكتبة مجموعة من طلاب مدرسة المنيرة الإبتدائية، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، ومدرسة الشيماء الإعدادية بالمقطم، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.