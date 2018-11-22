أزهري: التجديد في الدين فريضة إسلامية

قال الشيخ زكريا العرابى، من علماء الأزهر الشريف، إن التجديد في الدين فريضة ولم يكن كذلك فلماذا جاءت الرسل -عليهم السلام-.
واستشهد «العرابي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، على أن التجديد فريضة، بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».
وتابع: إنه لولا التجديد فى الدين لما قامت أي أمة، مشيرًا إلى أنه فى حال إذا لم يكن هناك تجديد لن تكون هناك أمة، مضيفا: أنه لو لم يكن التجديد فريضة فلماذا تعاقب الرسل -عليهم السلام- أي رسول يأتي بعد الآخر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حديث التجديد، فالتفكير والتجديد فريضة إسلامية، وإذا توقف التجديد لم يكن هناك حياة فى شتى مناحى الحياة».
واستشهد «العرابي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، على أن التجديد فريضة، بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».
وتابع: إنه لولا التجديد فى الدين لما قامت أي أمة، مشيرًا إلى أنه فى حال إذا لم يكن هناك تجديد لن تكون هناك أمة، مضيفا: أنه لو لم يكن التجديد فريضة فلماذا تعاقب الرسل -عليهم السلام- أي رسول يأتي بعد الآخر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حديث التجديد، فالتفكير والتجديد فريضة إسلامية، وإذا توقف التجديد لم يكن هناك حياة فى شتى مناحى الحياة».