أزهري: التجديد في الدين فريضة إسلامية

قال الشيخ زكريا العرابى، من علماء الأزهر الشريف، إن التجديد في الدين فريضة ولم يكن كذلك فلماذا جاءت الرسل -عليهم السلام-.



واستشهد «العرابي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، على أن التجديد فريضة، بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».



وتابع: إنه لولا التجديد فى الدين لما قامت أي أمة، مشيرًا إلى أنه فى حال إذا لم يكن هناك تجديد لن تكون هناك أمة، مضيفا: أنه لو لم يكن التجديد فريضة فلماذا تعاقب الرسل -عليهم السلام- أي رسول يأتي بعد الآخر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حديث التجديد، فالتفكير والتجديد فريضة إسلامية، وإذا توقف التجديد لم يكن هناك حياة فى شتى مناحى الحياة».

