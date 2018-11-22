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ديني

أزهري: التجديد في الدين فريضة إسلامية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ زكريا العرابى، من علماء الأزهر الشريف، إن التجديد في الدين فريضة ولم يكن كذلك فلماذا جاءت الرسل -عليهم السلام-.

واستشهد «العرابي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، على أن التجديد فريضة، بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».

وتابع: إنه لولا التجديد فى الدين لما قامت أي أمة، مشيرًا إلى أنه فى حال إذا لم يكن هناك تجديد لن تكون هناك أمة، مضيفا: أنه لو لم يكن التجديد فريضة فلماذا تعاقب الرسل -عليهم السلام- أي رسول يأتي بعد الآخر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وضع حديث التجديد، فالتفكير والتجديد فريضة إسلامية، وإذا توقف التجديد لم يكن هناك حياة فى شتى مناحى الحياة».
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