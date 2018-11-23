حصاد الأسبوع.. القائد العام للرئيس: القوات المسلحة تضع سلامة مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار.. وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء.. رئيس الأركان في الصين

: القوات المسلحة تضع سلامة مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار

وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء

رئيس الأركان في الصين لتعزيز التعاون العسكري

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف



بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف لعام 1440 هـ وجاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة داعيًا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى وشعبه بكل الخير والبركات".



وقال:"ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكري المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار ، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها شعب مصر العظيم بها فى حمايه الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره" واختتم:والله اسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها ويرعاكم وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زكى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام ، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والإنتاج الحربي.



كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.



وزير الدفاع يتفقد المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء



تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء، الذي أنشئ على أرض جمهورية مصر العربية بناءً على توصيات مؤتمر وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء الذي عقد في مارس 2016 بشرم الشيخ.



واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلى تضمن مكونات المركز الذي أقامته القوات المسلحة فى فترة زمنية قياسية على مساحة 6190 مترا مربعا، وتم تزويده بجميع التجهيزات السمعية والبصرية وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدى للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.



وأكد الفريق أول محمد زكى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم مصر للدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء فى إطار تعزيز الشراكة والتعاون المستمر لمكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وقام القائد العام بالمرور على مبنى المركز الذي يتكون من أربعة طوابق، تضم أماكن للخدمات وانتظار السيارات وغرف للمكاتب وقاعة مؤتمرات تسع 200 فرد وقاعة اجتماعات لأعضاء مجلس الإدارة وغرفة عمليات لإدارة الأزمات ومركزا صحفيا ومكتبة تخصصية، مشيدًا بالإمكانيات الحديثة التي يتضمنها المركز بما يساهم فى دعم آفاق التعاون مع دول تجمع الساحل والصحراء.



القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف



احتفلت القوات المسلحة بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه للعام الهجرى 1440هـ، الذى كانت سيرته مثالًا يحتذى به فى الصفح والتسامح والرحمة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات فى سبيل الدعوة المشرفة على مر العصور.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقي الدكتور محمد أبو الفتوح أحد كبار علماء الأزهر الشريف كلمة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.



وألقى اللواء عاصم عبدالمحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاحتفال كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها أبناءه من رجال القوات المسلحة بذكري المولد النبوي الشريف ، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ علي قدسيته والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية لأفراد القوات المسلحة.



رئيس الأركان في الصين لتعزيز التعاون العسكري



توجه القاهرة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لحضور الإجتماع الرابع للجنة التعاون العسكرى المصرى الصينى.



وقد أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة مع عدد من المسئولين العسكريين بدولة الصين بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة تضع سلامة مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، وذلك في برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.فيما تفقد القائد العام المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء، كما توجه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلي الصين، لتعزيز التعاون العسكري بين القاهرة وبكين.