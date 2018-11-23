وزيرة السياحة: تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إنه جار العمل على تحديث منظومة تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص فى تصنيف الفنادق كما سيتم تدريب مفتشى الفنادق على المعايير الجديدة وحصولهم على شهادات خبرة معتمدة من منظمة السياحة العالمية.



وأكدت وزيرة السياحة فى تصريحات صحفية أن الوزارة قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة بريفيرسك وهى بيت خبرة عالمى مستقل معتمد لاستشارات الصحة و السلامة وذلك لعمل فحص للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى لتطبيقها فى باقى المحافظات السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشى وزارة السياحة.



وأشارت الوزيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزاراتى السياحة و المالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشأت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشأت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2018 .

