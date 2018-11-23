ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

انطلاق مهرجان صناعة الصورة بمشاركة كبار المصورين فى مصر والخارج

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
انطلق اليوم فى القاهرة الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصورة" ويستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.

شارك في المهرجان صناع ومنتجي الصورة ورواة القصص البصرية والباحثين فيها، صناع الفيديو، صناع الأفلام، مديرو الأفلام، مصممو الأزياء، فنانو الجرافيك، وفنانو المكياج.

شملت فعاليات المهرجان الذى تنظمه فوتوبيا (مدرسة مستقلة للتصوير بالقاهرة) التى تكرس مهامها لصناعة الصورة بمصر والمنطقة بالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري و"داخلي وسط البلد" فى ممر كوداك ومبنى تمار، بمنطقة وسط البلد ورش لفن التصوير الفوتوغرافي و معارض للتصوير و خدمات المصورين، كما تضمن لقاءات مع أهم المصورين، وأقيم على هامش المهرجان سوق للمعدات والكتب المستعملة وطباعة مجانية مقدمة من كانون للمصورين خلال فترة المهرجان .

من جانبها عبرت مروة أبوليلة مؤسسة مدرسة فوتوبيا لصناعة الصورة و الشريك المؤسس للمهرجان عن سعادتها بالافتتاح و المشاركة الكثيفة من المهتمين بفن صناعة الصورة .

وقالت أن الهدف من المهرجان هو تحفيز هواة فن التصوير على تحديد قدراتهم وتطوير مهاراتهم، فضلًا عن كونه حلقة وصل بين محترفي التصوير في مصر والبلدان الأخرى.

وقالت: "على الرغم من أن هذه هى الدورة الأولى للمهرجان فإننا نجحنا فى جلب أفضل المصورين والأساتذة المتخصصين في مجال التصوير على قدر كافِ من الخبرة والعلم بالمجال ليحقق المهرجان الاستفادة المرجوة للمشاركين والحاضرين".

وأشارت إلى أن المهرجان استعان بهم لرؤية أعمال المصورين المصريين والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم، معتبرة المهرجان منصة لتعليم فن التصوير من خلال محاضرات وورش ومعارض التى بدأت اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

لهذا السبب السكري انتشر بين المراهقين والشباب

انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

ترامب: إسرائيل ستكون في ورطة كبيرة بدون السعودية

أمطار ورعد وبرق بمراكز المنوفية

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

شاهد.. مشانق على الرافعات لإعدام 3 شباب في إيران وصور مروعة وسط الحشود

رسالة شديدة اللهجة من جماهير الأهلي الى مجلس إدارة النادي

مدن دمياط تتعرض لموجة أمطار غزيرة وإغلاق بوغاز عزبة البرج

حسام عاشور يدخل في مشاجرة عنيفة مع حكم مباراة الأهلي والوصل.. فيديو

ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية

أمطار غزيرة ورعد في سماء وشوارع وميادين الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ..صور

العراق: مقتل الذراع الأيمن للبغدادي في ضربه جوية بديالى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مثيرة لابنة نوال الزغبي في عيد ميلادها ..صور

صبحي يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.. صور

مي الغيطي بفستان الـ "V" لتكشف عن مرضها ..صور

مدرب الداخلية ليس الأخير .. حسام حسن يستفز جماهير الزمالك بقميص يرمز للأهلى

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

فيديو

خالد بيومي: الأهلي سكن شباكه 16 هدفا في 3 مباريات.. وأرفض إقالة كارتيرون
ضربتين في الرأس توجع.. بعد خسارته أفريقيا خروج مر لـ الأهلي من البطولة العربية
خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد
شيماء منصور توضح سبب ترشحها لعضوية اتحاد الكرة
أول فتاة حكم دولي لكرة القدم: أرفض خلط الأدوار بين الرجل والمرأة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟