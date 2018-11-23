انطلاق مهرجان صناعة الصورة بمشاركة كبار المصورين فى مصر والخارج

انطلق اليوم فى القاهرة الدورة الأولى لمهرجان صناعة الصورة "أسبوع القاهرة للصورة" ويستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.



شارك في المهرجان صناع ومنتجي الصورة ورواة القصص البصرية والباحثين فيها، صناع الفيديو، صناع الأفلام، مديرو الأفلام، مصممو الأزياء، فنانو الجرافيك، وفنانو المكياج.



شملت فعاليات المهرجان الذى تنظمه فوتوبيا (مدرسة مستقلة للتصوير بالقاهرة) التى تكرس مهامها لصناعة الصورة بمصر والمنطقة بالتعاون مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري و"داخلي وسط البلد" فى ممر كوداك ومبنى تمار، بمنطقة وسط البلد ورش لفن التصوير الفوتوغرافي و معارض للتصوير و خدمات المصورين، كما تضمن لقاءات مع أهم المصورين، وأقيم على هامش المهرجان سوق للمعدات والكتب المستعملة وطباعة مجانية مقدمة من كانون للمصورين خلال فترة المهرجان .



من جانبها عبرت مروة أبوليلة مؤسسة مدرسة فوتوبيا لصناعة الصورة و الشريك المؤسس للمهرجان عن سعادتها بالافتتاح و المشاركة الكثيفة من المهتمين بفن صناعة الصورة .



وقالت أن الهدف من المهرجان هو تحفيز هواة فن التصوير على تحديد قدراتهم وتطوير مهاراتهم، فضلًا عن كونه حلقة وصل بين محترفي التصوير في مصر والبلدان الأخرى.



وقالت: "على الرغم من أن هذه هى الدورة الأولى للمهرجان فإننا نجحنا فى جلب أفضل المصورين والأساتذة المتخصصين في مجال التصوير على قدر كافِ من الخبرة والعلم بالمجال ليحقق المهرجان الاستفادة المرجوة للمشاركين والحاضرين".



وأشارت إلى أن المهرجان استعان بهم لرؤية أعمال المصورين المصريين والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم، معتبرة المهرجان منصة لتعليم فن التصوير من خلال محاضرات وورش ومعارض التى بدأت اليوم.