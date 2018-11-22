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محافظات

تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للأمطار ..صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:04 م
تطهير شبكات الصرف
تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للامطار ..صور
شمس يونس
أكد اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتطهيرها بشكل كامل تحسبًا لسقوط الأمطار مع بدء فصل الشتاء.

وفى السياق نفسه، أجرت إدارة الصرف الصحى وفريق التطهير التابع لها عمليات تطهير بشارع كورنيش النيل وشملت المداخل الجانبية والفرعية بالمنطقة، حيث تابع سير العمل المهندس أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، والذى أكد على استمرار تلك العمليات حفاظًا على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة من الانسداد المفاجئ فى حال سقوط أمطار .

تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للأمطار ..صور
تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للأمطار ..صور
تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للأمطار ..صور
تطهير شبكات الصرف الصحى بالأقصر استعدادا للأمطار ..صور
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