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خطر الشائعات من المنظور الإسلامي.. ندوة لهيئة الاستعلامات في المنوفية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:20 م
خطر الشائعات من المنظورة
خطر الشائعات من المنظورة الإسلامي ندوة لهيئة الاستعلامات
مروة فاضل
عقدت الهيئة العامة للإستعلامات بالمنوفية مُمَثلةً في المجمع الإعلامي بشبين الكوم اليوم، ندوةً توعويةً بعنوان "خطر الشائعات من المنظور الإسلامي" حاضر فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية.

وقال الشيخ عبد العزيز النجار، إن الشائعات أحد أسباب الفتنة والفساد المجتمعي نظرًا لترويجها عبر وسائل الإعلام الجماهرية ومَنصات الإعلامي الاجتماعي التي أصبحت تمثل اليوم إعلامًا للفرد ونافذةً للرسائل الموجَّهة دون تَحرٍ للمصداقية أوخوفًا من مُساءلةٍ أو عقابٍ وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأضاف "النجار" أن الشائعةَ ليست ولِيدةَ العصر الحديث وما يلحقه من مُستحدثاتٍ تكنولوجيةٍ تجعلها ضمن وسائل حروب الجيل الرابع ولكنها موجودةٌ في كل العصور وأن نبيَ الإسلام لم يَسلَم وأهلُ بيته منها فقد أُشيع قتلَه صلي الله عليه وسلم في غزوة أحد بل اتُّهِم في عرضه فيما عُرِف في السيرة النبوية بحادثة الإفك لافتًا أن ترويجَ الشائعات صفةُ المنافقين في كل العصور وأنهم ملعونين بنص القرآن الكريم إن لم يتوبوا ويكفوا ألسنتَهم مؤكدًا أن قادةَ الرأي الدينيين عليهم أن يُبيِّنوا خطر الشائعات والتي هي في حقيقتها كذبٌ وافتراءٌ وأن الأديانَ كلَّها حذرت من تفشِيها نظرًا لما تُحدِثُه من فساد البلاد والعباد.

وقال "النجار" إن الشائعةَ علي المستوي الأسري تلعب دورًا بالغ الخطورة في هدم الأسر وتَتسبَّبُ في كثرة حالات الطلاق بين الأزواج نظرًا لما تُشيعه من أخبارٍ كاذبةٍ عن علاقاتٍ غير مشروعة للجنسين ما يسبب خللًا اجتماعيًا وتشريدًا لكيان الأسرة التي تُشكل اللَّبِنةَ الأولي في بناء المجتمع.

واستطرد "النجار" حديثَه قائلًا "إن الدولة المصرية بأجهزتها لها أن تتخذَ كافة الإجراءات القانونية التي تُمكِّنها من حفظ الأمن القومي إزاءَ مُرَوِّجِي الإشاعات من الشخصيات والمؤسسات التي يثبت تورطَها في إشاعة الفتنة وأن الشرعَ الحكيم يسمح لولي الأمر أن يمنعَ الفتنة في مهدها بما أُوتي من وسائلَ تُمَكنُه من ذلك حفاظًا لأعراض المسلمين ودماءهم وتوطيدًا لأركان الأمن المجتمعي"

وفي نهاية كلمته أشار "النجار" إلي خطورة وسائل الإعلام في نقلها للأخبار من مصادرَ غيرَ مَوثوقَةٍ ودعا وسائل الإعلام إلي ميثاقٍ أخلاقيٍّ يَنبذُ تداولَ كل ما من شأنه إحداثُ فتنةٍ في المجتمع مُثَمِّنًا دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء في رصده للشائعات ونفيها أولًا بأول داعيًا وسائل الإعلام أن تسيرَ علي هذا النهج الأخلاقي لمهنة الإعلام.

واختتم "النجار" الندوة بدعوته إلي تجديد الثقة في الدولة المصرية وأجهزتها الرسمية فهم يَصِلون الليل بالنهار لنهضة مصر واستعادتها بعد سنواتٍ من الفوضي والإرهاب داعيًا الله تعالي أن يوفقَ الرئيس السيسي في تحمُّلِه للمسؤولية وفي سعيه المتواصل داخل مصرَ وخارجَها لما فيه صالح البلاد والعباد.
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