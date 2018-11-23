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تعليم

وكيل آداب القاهرة: الكلية تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 05:11 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور شريف شاهين وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة دعم الكلية للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح شاهين في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه للقبول بأقسام الكلية على الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة أن يجتاز المقابلة الشخصية والتى تقوم على قياس مدى استجابته واستيعابه للمواد الدراسية الخاصة بالقسم الذى اختاره مشيرا إلى رفض أغلب أقسام الكلية لهم نظرا لصعوبة استيعابهم.

يذكر أن الدكتور شريف شاهين وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أكد أن الأساتذة بالكليات ليسوا مؤهلين للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب القصور الذهني وناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بإيجاد مخرج تربوى وتعليمى صحيح لأصحاب القصور العقلى بإنشاء مسارات خاصة بهم مختلفة عن الكليات التقليدية.
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