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توك شو

حمدي الكنيسي: نريد أن نمارس دورنا.. ومش غاويين مناصب

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن نتيجة لوجود حالة لبس أحيانا بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام أصدرت النقابة بيانا بشأن جزاءات الأعلى للإعلام.

وأشار "الكنيسي"، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن النقابة هى المنوطة بالتعامل مع الإعلاميين وبرامجهم، لافتًا إلى أنه وجه خطابا إلى رئيس مجلس الإعلام من قبل لتوضيح المسئوليات.

ولفت إلى أن التعامل مع المؤسسات الإعلامية من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام، مضيفًا: "إحنا نريد أن نمارس دورنا ومش غاويين مناصب".
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