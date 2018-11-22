فخر الإبداع في مصر.. طلاب هندسة طنطا يبتكرون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات والطوارئ.. مدير المشروع: قادرة على منافسة مثيلاتها العالمية.. نعمل على تطويرها.. ونسعى لإنتاج المزيد

رئيس جامعة طنطا:

انطلاقة جديدة للتطور في مجالات تكنولوجيا السيارات الكهربائية

تعتبر نموذجا لإمكانية تطبيق البحث العلمي فى الواقع العملي

تقديم سبل الدعم للطلاب المبتكرين



تفخر الجامعات المصرية دائما بطلابها المخترعين والمبتكرين الذين يرفعون اسم جامعاتهم بالاخص ومصر بوجه عام عالميا، والتي كان آخرها تمكن طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا من صناعة أول سيارة كهربائية بالكامل.



وأعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، عن موافقة مجلس إدارة الجامعة على دعم وتوفير اعتمادات مالية لإنتاج 20 سيارة كهربائية صنعها طلاب كلية الهندسه لخدمة مرضي المستشفيات والطوارئ.



وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بصناعة أول سيارة كهربية بالكامل بكلية الهندسة بالجامعة التى تعد انطلاقة جديدة للتطور في مجالات تكنولوجيا السيارات الكهربائية ونموذجا لامكانية تطبيق البحث العلمي فى الواقع العملي الذي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات التكنولوجية فى العالم، مؤكدا أن الجامعة تسعى جاهدة لتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التطوير والتميز في شتى المجالات.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جار التفاوض مع إحدي الجهات العسكرية التى لها دور وطني فى مجال الصناعات منها هيئة الإنتاج الحربي والهيئة العامة للقوات المسلحة وشركات ومصانع النصر الحربية سعيا فى إنتاج سيارات اضافيه بعدما تم إجراء تجربه ميدانيه لقدرة السيارة التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة من أبناء الجامعة.



وأوضح أن مجلس الجامعة يدعم ملفات البحث العلمي، قائلا: "البحث العلمي ليس مقتصرا فقط على المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات ومكتبي مفتوح لجميع الطلاب المبتكرين وكل سبل الدعم للطلاب المبتكرين متوفرة طالما تصب فى صالح الوطن ومستقبل أبنائه فى الفترة المقبلة".



كان طلاب كلية الهندسة جامعة طنطا، نجحوا في تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل لجامعة طنطا تحت الإشراف العلمي للدكتور عبد السلام أحمد عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية.



وقال الدكتور عبد السلام أحمد عبد السلام المشرف العلمي على صناعة السيارة بالكلية أنه جار العمل على تصميم وتصنيع النموذج الأحدث للسيارة الكهربائية بمواصفات أكثر تطورأ،لتكون بذلك قادرة على منافسة مثيلتها التي يتم استيرادها من الخارج من حيث المواصفات والسعر.



وأوضح "عبد السلام " أن مبادرة وفكرة الاختراع بدأت بين مجموعة من طلاب كلية الهندسة والذين أرادوا التعبير عن أفكارهم وآرائهم العلمية من خلال التفاوض وعرض كافة آرائهم على رئيس جامعة طنطا وفريق العمل بكلية الهندسة كي ينفذوا فكرة الأولي للتصنيع السيارة التى نجحت ميدانيا وقياسيا على حد قوله.



جدير بالذكر أنه تم تصنيع السيارة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع وبدعم مالي من جامعة طنطا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ونقابة المهندسين بالغربية.