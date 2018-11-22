محمد حسن: اليابان تتعامل بصرامة مع نشر الأخبار الكاذبة.. فيديو

قال محمد حسن رئيس تحرير النسخة العربية للموقع الإلكتروني الياباني" Nippon "، إن اليابان تتعامل بصرامة شديدة مع قضية نشر الأخبار الكاذبة.



وأوضح "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن التعامل مع هذه القضية في اليابان لا يقتصر علي المؤسسات الكبيرة فقط، معقبا: "في حالة نشر مؤسسة صغيرة أو كبيرة أو شخص شيء غير حقيقي يدخل مباشرة تحت طائلة القانون وتتم المحاسبة".



وأكد رئيس تحرير رئيس تحرير النسخة العربية للموقع الإلكتروني الياباني" Nippon "، أن المصداقية شيء أساسي ورئيسي في المؤسسات الصحفية في اليابان، مشيرا: "المواطن الياباني يثق كثيرا بالصحافة اليابانية، لو فقدنا المصداقية دي مستحيل يرجع تاني".

