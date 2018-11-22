هانى رمزى بعد تكريم حسن حسني: فرحتى لا توصف بتكريم أبويا

هنّأ النجم هانى رمزى، الفنان القدير حسن حسني، على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.
وكتب رمزى في تدوينة له على تويتر: "فرحتى لا توصف بتكريم أبويا الفنان العظيم حسن حسني فى مهرجان القاهرة السينمائي".
يُذكر أن الفنان حسن حسني تم تكريمه أمس في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يترأسها السيناريست محمد حفظي.
وكتب رمزى في تدوينة له على تويتر: "فرحتى لا توصف بتكريم أبويا الفنان العظيم حسن حسني فى مهرجان القاهرة السينمائي".
يُذكر أن الفنان حسن حسني تم تكريمه أمس في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يترأسها السيناريست محمد حفظي.