هانى رمزى بعد تكريم حسن حسني: فرحتى لا توصف بتكريم أبويا

هنّأ النجم هانى رمزى، الفنان القدير حسن حسني، على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.



وكتب رمزى في تدوينة له على تويتر: "‏فرحتى لا توصف بتكريم أبويا الفنان العظيم ‎حسن حسني فى مهرجان القاهرة السينمائي".





يُذكر أن الفنان حسن حسني تم تكريمه أمس في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يترأسها السيناريست محمد حفظي.