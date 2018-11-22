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أخبار البلد

هانى رمزى بعد تكريم حسن حسني: فرحتى لا توصف بتكريم أبويا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
محمد بدران
هنّأ النجم هانى رمزى، الفنان القدير حسن حسني، على تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين.

وكتب رمزى في تدوينة له على تويتر: "‏فرحتى لا توصف بتكريم أبويا الفنان العظيم ‎حسن حسني فى مهرجان القاهرة السينمائي".


يُذكر أن الفنان حسن حسني تم تكريمه أمس في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي يترأسها السيناريست محمد حفظي.
هانى رمزى بعد تكريم حسن حسني: فرحتى لا توصف بتكريم أبويا
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