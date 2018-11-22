إيقاف مستحقات لاعبي أسوان بعد التعادل مع الفيوم بالقسم الثاني

قرر مجلس إدارة نادى أسوان إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التعادل مع فريق الفيوم بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني .



وطالب مجلس الادارة اللاعبين بالعودة للمركز الاول وتصحيح المسار بعد نزولهم للمركز الثاني وابتعادهم عن المتصدر بني سويف بفارق نقطتين .



جدير بالذكر ان فريق بني سويف يتصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الثاني برصيد 20 نقطة .