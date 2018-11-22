ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إيقاف مستحقات لاعبي أسوان بعد التعادل مع الفيوم بالقسم الثاني

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادى أسوان إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد التعادل مع فريق الفيوم بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني .

وطالب مجلس الادارة اللاعبين بالعودة للمركز الاول وتصحيح المسار بعد نزولهم للمركز الثاني وابتعادهم عن المتصدر بني سويف بفارق نقطتين .

جدير بالذكر ان فريق بني سويف يتصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 22 نقطة بينما جاء اسوان في المركز الثاني برصيد 20 نقطة .
loading...

ترشيحاتنا

مدرب منتخب تونس يفتح النار على نجمي الزمالك

الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو

اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لـ كارتيرون

شاهد.. قرار جديد بخصوص تأشيرات السفر الصادرة من مصر إلى فرنسا

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصرى البورسعيدي خلفا لـ حسام حسن

إسرائيل تناقش مع اليونان وقبرص مستقبل غاز شرق المتوسط

شاهد ولي العهد السعودي في زيارة إلى حدود المملكة الشمالية

نجم الأهلي السابق يرحل عن صفوف الإسماعيلي في يناير

ابراهيم فايق يوجه رسالة نارية لكارتيرون قبل مواجهة الأهلى والوصل الإماراتي

باكستاني يقتل زوجتيه معا رميا بالرصاص بسبب كثرة الكلام

ترتيب ونتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة العاشرة بالقسم الثاني

شاهد .. الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى الوصل الإماراتي بكأس زايد للأندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

فيديو

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى
الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو
حملة لشرطة البيئة على المصانع ومقالب القمامة بالخانكة وشبرامنت..فيديو
ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو
الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟