الهضيبي: سري الدين تبرأ من البيان المنسوب له مع المرشحين الخاسرين

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أنه تواصل مع الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق، لسؤاله عن ورود اسمه في بيان المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وأنه عليه أن يستنكر أو يعلق أو يرفض ذلك ورد عليه سري الدين قائلا: "لا أعرف ولم أرَ هذا البيان".



وأكد الهضيبي خلال كلمته في الاجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد أن سري الدين أخبره بأن هذا البيان تم وضع اسمه فيه بدون علمه.



وأشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد إلى أنه طالب سري الدين بعد ذلك بضرورة أن يعلن عن موقفه من هذا البيان لكي يرد عليه ويصدر بيانا مقابل ذلك ليرد سرى الدين بأنه لن يصدر أي بيانات، لكي يعقب عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بأنه يثق فى صدق حديث الدكتور هانى سرى الدين، حيث اتضح ذلك من خلال مواقفه داخل الوفد.