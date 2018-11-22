ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الهضيبي: سري الدين تبرأ من البيان المنسوب له مع المرشحين الخاسرين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
معتز الخصوصي
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أنه تواصل مع الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق، لسؤاله عن ورود اسمه في بيان المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وأنه عليه أن يستنكر أو يعلق أو يرفض ذلك ورد عليه سري الدين قائلا: "لا أعرف ولم أرَ هذا البيان".

وأكد الهضيبي خلال كلمته في الاجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد أن سري الدين أخبره بأن هذا البيان تم وضع اسمه فيه بدون علمه.

وأشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد إلى أنه طالب سري الدين بعد ذلك بضرورة أن يعلن عن موقفه من هذا البيان لكي يرد عليه ويصدر بيانا مقابل ذلك ليرد سرى الدين بأنه لن يصدر أي بيانات، لكي يعقب عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بأنه يثق فى صدق حديث الدكتور هانى سرى الدين، حيث اتضح ذلك من خلال مواقفه داخل الوفد.
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يغادر الرياض في زيارة لعدد من الدول العربية

أردوغان يتراجع : لن التقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

محمد صلاح يكشف عن طموحاته مع ليفربول

العشق الممنوع .. عروس الوراق خانت زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف فقتل عشيقها

ترتيب ونتائج مجموعة الصعيد بعد الجولة العاشرة بالقسم الثاني

المسابقات تذبح مدافع الزمالك بقرار صارم

حماس تنشر صور مطلوبين للعدالة.. والرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر النشر

وائل جمعة يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. والجماهير تربطها بأحداث الأهلى

في عيد ميلادها.. تعرف على فرق العمر بين آيتن عامر وزوجها

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصرى البورسعيدي خلفا لـ حسام حسن

نيويورك تايمز تفضح أجندة أردوغان في استغلال قضية مقتل خاشقجي

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

القاهرة للصرف: أعمال تطهير شنايش الأمطار مستمرة.. صور

فيديو

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى
الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو
حملة لشرطة البيئة على المصانع ومقالب القمامة بالخانكة وشبرامنت..فيديو
ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو
الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟