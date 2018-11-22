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رياضة

أهلي ٩٩ يفوز على إنبي بثنائية.. ويغرد منفردا على قمة الدوري

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» فوزًا هامًا على مضيفه إنبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إنبي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.

الدفاع: إبراهيم السيد – عبد الرحمن أشرف مانو – مصطفى إلياس – ضياء وحيد.

الوسط: محمد فخري – وليد عطية – أحمد السيد – صالح نصر – عمار حمدي.

الهجوم: العربي جمال.

افتتح صالح نصر التسجيل الأهلي في الدقيقة العاشرة، من ركلة جزاء، وتعادل إنبي عن طريق أحمد يوسف في الدقيقة ٤٧، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، شارك محمد شكري بدلا من عمار حمدي، وزياد طارق بدلا من محمد فخري، وفهد جمعة العائد من الإصابة بدلا من العربي جمال.

ونجح صالح نصر في تسجيل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الـ٦٩ من عمر المباراة، برأسية رائعة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأهلي ٢ – ١.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٩ نقطة، ليواصل التغريد في صدارة الدوري، ويبتعد عن إنبي بفارق ٤ نقاط.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ٩ مباريات، على وادي دجلة ٢ – ١، وحرس الحدود ٤ – ١، والإنتاج الحربي ٢ – ١، والداخلية ١ – صفر، والجونة ٣ – ١، وبتروجت ٣ – ٢، والاتحاد ٤ – ٢، وعلى المقاصة ٤ – صفر، وعلى إنبي ٢ – ١، بينما خسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، مسجلًا ٣١، بينما استقبلت شباكه ١٧ هدفا.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.
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