إبراهيم فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين

علق الإعلامي إبراهيم فايق على وداع المارد الأحمر، بطولة "كأس زايد" للأندية أبطال العرب، بعدما تعادل إيجابيًا مع الوصل الإماراتي بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب زعبيل فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.



وكتب فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "انا اسف وعارف انه كلامي ممكن يزعل ناس انا بحبهم.. بس انا ماشوفتش شناوي بالمستوى ده مع ك طارق سليمان.. حتى شريف إكرامي لما كان مستواه بيهتز كان بيسانده ويرجعه يقف ع رجله.. مشاركات علي لطفي مع طارق كانت أفضل..



وتابع فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين؟".