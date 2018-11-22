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رياضة

إبراهيم فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:19 م
صدى البلد
محمد بدران
علق الإعلامي إبراهيم فايق على وداع المارد الأحمر، بطولة "كأس زايد" للأندية أبطال العرب، بعدما تعادل إيجابيًا مع الوصل الإماراتي بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب زعبيل فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

وكتب فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "انا اسف وعارف انه كلامي ممكن يزعل ناس انا بحبهم.. بس انا ماشوفتش شناوي بالمستوى ده مع ك طارق سليمان.. حتى شريف إكرامي لما كان مستواه بيهتز كان بيسانده ويرجعه يقف ع رجله.. مشاركات علي لطفي مع طارق كانت أفضل..

وتابع فايق: الأهلي محتاج يراجع نفسه ويشوف الأزمة فين؟".
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