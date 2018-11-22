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اقتصاد

بنك مصر يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بطاقات الدفع الإلكترونية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
نجح بنك مصر في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI- DSS بإصدارها الاحدث 3.2.1 لعــام 2018، وقد تسلم محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الشهادة من السيد رئيس مجلس إدارة شـركة Control Case اليوم الخميس، حيث تمنح هذه الشهادة للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلي مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان اكسبريس.

وجدير بالذكر أن شركة Control Case المفوضة من مؤسسة الفيزا العالمية لمنح الشهادة، تعد إحدى الشركات العالمية المتخصصة والمعتمدة من قبل مجلس معايير أمن المعلومات للبطاقات المصرفية لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، والتي قامت بعمليات رقابية واسعة النطاق لاختبار أنظمة وشبكات المعلومات في بنك مصر للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادة امتدادا للجهود المبذولة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذي ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان، وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد أول بنك في مصر وشمال إفريقيا يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCI-DSS في عام 2010 كما حصل عليها للأعوام 2011، 2012، 2014،2013، 2015، 2017.

ويسعى بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة في تأمين بيانات العملاء وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة مع مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتطوير أنظمته وخدماته بهدف توفير وسائل دفع اليكترونية آمنة لعملائه محليا وإقليميا وعالميا.
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