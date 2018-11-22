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رياضة

عميد لاعبي العالم يحكي تجربة نجاحه: مررت بأزمات شديدة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
قال اللاعب أحمد حسن عميد لاعبي العالم، نجم المنتخب الوطني السابق، إن حياته كلاعب كرة قدم لم تكن سهلة وإنما مر بأزمات وعقبات شديدة كادت أن تفقده حلمه بأن يكون لاعب كرة قدم معروف ومشهور.ما وصل إليه نتيجة ثقته بنفسه وإيمانه بما يحلم به منذ طفولته.

وأضاف حسن أثناء مشاركته في ندوة للعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، أنه يتشرف بأن يكون أكثر من ارتدي فانلة المنتخب المصري حتى الآن، وأن يكون عميد لاعبي العالم، وأن هذا التتويج لم يأت من فراغ، وإنما أتى بنتيجة إيمانه بحلم كادت وفاة والده في سن 13 سنة أن تفقده هذا الحلم، خاصة أن لديه 6 شقيقات، وتوقف عن لعب كرة القدم نتيجة ذلك عامين.

وتابع: "كان حلمي اللعب للنادي الأهلي، والذي انتقلت إليه بعد معاناة ولعب لعدة أندية منها أسوان الذي لعبت له بـ5 آلا جنيه بعقد لمدة 3 سنوات، وانتقلت بعدها للإسماعيلي بـ150 ألف جنيه بعد 10 أشهر فقط من اللعب لنادي أسوان، وهذا لم يأت إلا نتيجة إيماني بكوني لاعبًا استحق أن أكون في أقوى الأندية، والأهلي في هذا التوقيت عرض على نادي أسوان 120 ألفا فقط وهو ما رفضه النادي، ولست الأكثر مهارة وموهبة في جيلي مثل حازم إمام، ولكنني اعتقد أنني كنت الأكثر قوة وعزيمة وإصرارا، واستطعت من ذلك الاحتراف لمدة 10 سنوات في الخارج والاعتزال في سن 38 عامًا رغم إصابتي بالرباط الصليبي في سن 35، أن أحفر أسمي في الدوري التركي والبلجيكي وفي وجدان كل جماهير الكرة المصرية.
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