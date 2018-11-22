مدحت طه: الفوز على إنبي مستحق.. والتغييرات حسمت النتيجة

أبدي مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتحقيق الفوز على إنبي في عقر داره، بهدفين مقابل هدف، في مباراتهما ضمن الجولة الـ١٣ من بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن المباراة كانت في غاية الصعوبة.



قال مدحت طه، إن إنبي استحوذ على الكرة بشكل كبير في الشوط الأول. ولكن التبديلات التي أجراها في الشوط الثاني جعلت الأهلي يستعيد توازنه بين الدفاع والهجوم.



وأكد طه، أن الفوز بهذه المباراة على إنبي في غاية الأهمية، لتوسيع الفارق في الصدارة مع الفريق البترولي إلى ٤ نقاط. كما أنه فوز هام جدًا، ومستحق من الناحية المعنوية بالنسبة للاعبين، خاصة وأن إنبي من أقوى الفرق في البطولة.



وأشار مدرب الأهلي، إلى أنه اضطر للاستعانة بعدد من لاعبي فريق ٢٠٠٠، بسبب الغيابات في فريقه، مشيدًا بأداء صالح نصر الذي سجل هدفي الفوز، ليرفع رصيده إلى ١٦ هدفًا في صدارة هدافي البطولة.