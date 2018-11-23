أمين البحوث الإسلامية: اللغة العربية السلاح الأقوى في مواجهة الأفكار الضالة

أكد محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، أن اللغة العربية هي المدخل الأساس والسلاح الأقوى في مواجهة الأفكار الضالة ، خاصة وأن جماعات التطرف والغلو تستخدم اللغة في التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية لتضليل الناس، مما يؤكد أهمية وضرورة تعلم اللغة العربية وقواعدها وأساليبها وأصولها.



وأضاف عفيفي - خلال كلمة بحفل تخرج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - أن اهتمام الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالطلاب في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وأشار في نهاية كلمته إلى أن الحفل يُعد تتويجا لهؤلاء الطلاب نتيجة إصرارهم خلال فترة تعليمهم على إتقان اللغة العربية تمهيدا للدراسة بالأزهر الشريف.