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شاهد.. مشانق على الرافعات لإعدام 3 شباب في إيران وصور مروعة وسط الحشود

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:11 م
ايرانيون على المشانق
ايرانيون على المشانق
محمد علي
قامت الحكومة الإيرانية بعمليات إعدام ميدانية في وضح النهار لـ 3 شباب في مدينة شيراز، وهو ما اعتبره موقع "هيومان رايتس مونيتور" تخويفا من السلطة لكل المعارضين، الذين زادت حدة مطالبتهم للسلطة بعد فرض أمريكا سلسلة عقوبات جديدة على النظام في نوفمبر الجاري.

وذكرت منظمة مجاهدي خلق ، على حسابها في تويتر، إن السلطة أعدمت الثلاثة لإجبار الإيرانيين على وقف المطالبات وعدم التظاهر بعدما تم نشر صور تظهر عمليات الإعدام المروعة وتعليق الثلاثة مدانين على رافعات وإعدامهم .

وقال الموقع إن السلطات الإيرانية أعدمت ثلاثة رجال في العلن بعد أن أدينوا بالمحاربة (شنوا الحرب على الله) بتهمة السطو المسلح في شيراز جنوب وسط إيران.

تم إعدام الضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل وسائل الإعلام الحكومية وهم سياماك إسالمينيا ، وكوروش غوليزاده ، وفؤاد غانمي في ساحة بالمدينة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية أن "عشرات الأطفال بين 3 إلى 10 سنوات كانوا بين الحشود مع والديهم".

وسلط شريط الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية الضوء على استخدام عمليات الإعدام العلنية ، حيث يشنق المسؤولون علانية المدانين على رافعة كبيرة أو مكان مرتفع أمام الحشود.

واعترفت السلطات الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 10 أشخاص حتى الآن هذا العام.

وفي تقرير صدر في 12 أبريل ، قالت منظمة العفو الدولية إنه "تم تنفيذ أكثر من نصف (51٪) جميع عمليات الإعدام المسجلة في عام 2017 في إيران".

وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عمليات الإعدام ، وقد نفذت 84٪ من إجمالي عدد عمليات الإعدام العالمية.
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