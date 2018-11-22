"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الخميس - أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أمريكي، و60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وذلك للشحن خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير القادم.
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الخميس - أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أمريكي، و60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وذلك للشحن خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير القادم.