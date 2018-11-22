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اقتصاد

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
أ ش أ
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح.


وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الخميس - أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أمريكي، و60 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح روماني، وذلك للشحن خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير القادم.
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