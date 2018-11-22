ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: نجري مفاوضات قوية للغاية في أفغانستان

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تُجري مفاوضات سلام "قوية للغاية" في أفغانستان.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن ترامب قوله، في لقاء له مع صحفيين و في خطاب موجه إلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان، "نحن نتحدث حول السلام وسنرى ما إذا كان من الممكن حدوثه".

وأضافت القناة أن ترامب لم يذكر مدى نجاح هذه المفاوضات في الوقت الحالي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "لدينا مفاوضات جارية ولكني لا أعلم مدى نجاحها، فمن يعلم؟ ربما تنجح وربما لا تنجح".

يُشار إلى أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قد التقى منذ أيام مع وفد من مجلس النواب الأمريكي في قصر الرئاسة حيث بحثوا القضايا الرئيسية ذات الاهتمام الثنائي.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية آنذاك عن بيان أصدره مكتب الرئيس غني إن الجانبين أجريا محادثات بشأن توسيع التعاون الثنائي، وتأثير الاستراتيجية الأمريكية لأفغانستان وجنوب آسيا، وعملية السلام التي تقودها أفغانستان بالإضافة إلى الانتخابات والإصلاح والتعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي أكد مجددا التزام بلاده تجاه أفغانستان وأشاد بإنجازات الحكومة الأفغانية الأخيرة.
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يتراجع : لن التقي ولي العهد السعودي في قمة العشرين

وائل جمعة يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. والجماهير تربطها بأحداث الأهلى

الأهلي يتحطم على صخرة الوصل بتعادل إيجابي يطيح به خارج كأس زايد للأندية الأبطال .. فيديو وصور

إسدال الستار على قضية الصيدلي المصري بالسعودية.. عودة جثمانه إلى الوطن بعد جهود مصرية مكثفة ومستحقاته تصل أسرته

سقوط 14 عاطلا يمارسون البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين بالمحلة.. صور

زوج يخنق زوجته حتى الموت.. والغيرة القاتلة سبب الجريمة

شاهد ولي العهد السعودي في زيارة إلى حدود المملكة الشمالية

مصطفى يونس مديرا فنيا للمصرى البورسعيدي خلفا لـ حسام حسن

رئيسة وزراء بريطانيا : قواعد جديدة لنظام الهجرة بعد بريكست

اليوم.. الملك سلمان يدشن وعد الشمال.. والسعوديون يحتفون بالمشروع الضخم

محمد صبحى يكشف سبب استدعائه لأمن الدولة وحقيقة تكليف السيسى له.. ويؤكد: الإسفاف موجود في كل العصور

نيويورك تايمز تفضح أجندة أردوغان في استغلال قضية مقتل خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

فيديو

الشيف التركي الشهير بـ رشة الملح يطعم الرئيس الشيشاني بالسكين فى دبى
الداخلية يتقدم والزمالك يتعادل بهدف كهربا في الشوط الأول.. فيديو
حملة لشرطة البيئة على المصانع ومقالب القمامة بالخانكة وشبرامنت..فيديو
ضبط شخص بحوزته 13 تمثالا فرعونيا.. فيديو
الداخلية يباغت الزمالك بهدف مبكر لـ أوكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل أنت مع بقاء أم رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟