الخطيب يصدر أول قرار بعد توديع الأهلي كأس زايد للأندية

كشفت مصادر خاصة لــ«صدى البلد» أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أجرى اتصالا هاتفيا بخالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة وطلب منه تهدئة اللاعبين والفريق وإصدار قرار بمنع التصريحات الإعلامية نهائيًا.



وأبدى الخطيب ضيقه وغضبه من خروج الفريق من البطولة العربية وقبلها دورى أبطال أفريقيا في أقل من أسبوع واحد، وتحدث بيبو رغم مرضه في ألمانيا وإجرائه جراحة منذ يومين فقط، مع الدرندلي عن سبب الانفعال الذي بدا عليه كارتيرون وحسام عاشور خاصة أن الحكم لم يخطئ نهائيًا.



