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برلمان

30 طلب إحاطة لوزيرة التضامن بالبرلمان.. الثلاثاء المقبل

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:11 م
وزيرة التضامن الإجتماعي
وزيرة التضامن الإجتماعي
محمود فايد
تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة 30 طلب إحاطة، وعدد من الأسئلة وطلبات المناقشة العامة وذلك لوزيرة التضامن الاجتماعي عن منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع.

وتضمنت أيضا سؤالين عن ميزانية مستشفى 57357 وما به من مخالفات مالية وإدارية، وطلبات إحاطة من العضو سمير رشاد أبو طالب، عن تحايل بعض الكيانات السياسية على قانون الجمعيات الأهلية، والعضو عمرو الجوهري، عن ظاهرة الانتحار، والعضو محمود بدر عن المناهج بالجمعيات الشرعية، والعضو محمد الحسيني عن تخصيص أرض تابعة لوزارة التضامن لإنشاء ناد رياضي واجتماعي وثقافي بحي بولاق الدكرور.

وتشهد الجلسة أيضا سؤالين مقدمين من العضو جمال كوش، عن توقف مشروع وظيفتك جنب بيتك، والعضو هالة أبو السعد، عن مكافأة الخدمة العامة لطلاب الجامعات وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد المستحقين الفعليين للدعم لمنع إهدار المال العام.
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