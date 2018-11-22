مفيد شهاب لشباب الجامعات: الحياة مش بالفهلوة ولكن بالعلم والتعمق

دعا الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، أستاذ القانون الدولي، شباب جامعة 6 أكتوبر إلى عدم اتباع سياسة الفهلوة والشطارة في العمل والتعامل مع المجتمع المحيط بهم، على أن يتبعوا العلم والتعمق والمثابرة، وأن تكون لهم أهداف محددة في حياتهم.



وأضاف شهاب، خلال مشاركته في محاضرة للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري الأسبق، بكلية الافقنصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، أن المجتمع لن ينهض إلا بالعمل الدؤوب واحترام الوطن ومؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تضحي وتبذل الدماء من أجل أن نعيش ونتحرك ونتمتع بحياتنا.



وسرد ما عاناه أثناء حياته من أجل الوصول لهدفه، وأن يصبح أستاذا للقانون الدولي ووزيرا وضمن الفريق القانوني في قضية استرداد طابا، قائلًا: "كنت أول دفعتي في حقوق الإسكندرية، وكنت أود ان اكون أستاذا للقانون الدولي ورفضت العمل في مجلس الدولة وتقدمت بمسابقة للتعيين بكلية الحقوق وتم قبولي، لأن هدفي كان محددا وهو أن أحصل على الدكتوراة في القانون الدولي".



وأضاف: "فور استلامي لعملي توجهت إلى رئيس قسم القانون الدولي بحقوق القاهرة، وفي أول يوم تطأ قدماي أرض القاهرة، قال لي: احنا لا كنا عايزينك ولا حاجة، ومش محتاجينك، وردد ايضا هذا الكلام عميد الكلية عندما قدمت نفسي عليه، إلا أنني أقسمت بيني وبين نفسي أن أكون الأفضل في حقوق القاهرة.. رئيس القسم وقتها كان الدكتور حامد سلطان، قال لي قبل موته إن الله لم يهبه أبنا لكنه اعتبرني ابنه الذي لم ينجبه".



واختتم شهاب، بدعوة لشباب الجامعات قائلا: "عليكم أن تعرفوا أهدافكم وتحددوا الطريق إليها، وأن تكون إنسان متكامل، تعرف على الموسيقى والرياضة وأن تكون مثقفا في عدة مجالات وعلى رأسها القانون".