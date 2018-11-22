أبو شقة: سأحيل أي وقائع تشكل جريمة جنائية على الوفد إلى النيابة العامة

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية من خلال احالة أى وقائع تشكل جريمة جنائية الى النيابة العامة.



وأشار ابو شقة خلال كلمته فى الاجتماع الطارئ للهيئة العليا لحزب الوفد الى انه لن يسمح بتصدير الفوضى داخل حزب الوفد والتى تستهدف عرقلة مسيرة الحزب واستقراره.



وأكد رئيس حزب الوفد تعليقا ماصدر من امين صندوق الحزب السابق محمد الحسينى من خلال وسائل الإعلام تسيء الى سمعة الحزب بشأن وجود مخالفات مالية داخل حزب الوفد، فإننى اقول له إننى مستعد للمحاسبة ولو انك غير صادق فعليك ان تتحمل المسئولية الجنائية.