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رياضة

رجال يد الأهلي يفوز على 6 أكتوبر في الدوري

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره، فريق 6 أكتوبر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وانطلقت المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي 6 أكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضا قويا خاصة في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 17-11، بعد تألق من جانب هادي رفعت في حراسة المرمى ومحمد ابراهيم في الهجمات المرتدة السريعة، وكذلك إسلام حسن، وعمرو القليوبي "باجيو" وتصويبات عمر حجاج .

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق تألقه، بعد أن أجرى عاصم حماد، المدير الفني، عددًا من التغييرات التي ساهمت في تعزيز النواحي الدفاعية والهجومية، وتنشيط خطوط الفريق لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 30-25.
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