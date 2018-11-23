جامعة القاهرة تمد فترة القبول فى مبادرة معًا نرسم مستقبل إفريقيا

قال الدكتور سيد رشاد منسق عام شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة إنه تقرر مد فترة قبول المشاركات فى مبادرة معًا نرسم مستقبل إفريقيا.



وأضاف رشاد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تقرر مد فترة القبول بناء على طلب العديد من المشاركين لمنحهم مهلة لإنجاز مشروعاتهم.



وأشار رشاد إلى أنه تقرر مد فترة القبول حتى يوم السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر القادم بعد أن كان آخر موعد لتلقى الأوراق البحثية والمشروعات والأفكار 20 نوفمبر السابق.



وينظم مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة مبادرة شبابية تحت عنوان معًا نرسم مستقبل إفريقيا وبمشاركة الجمعية الإفريقية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتورمحمد نوفل عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية.



ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات الافتتاحية للمبادرة يوم الأحد 28 أكتوبر الجارى بجامعة القاهرة.



وستعلن الأبحاث والمشروعات المقبولة بعد فحصها فى 28 نوفمبر القادم، ويعلن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى كأفضل أبحاث فى 30 ديسمبر المقبل.