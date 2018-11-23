ختام يوم مصر بالأسبوع العربي للتنمية..وزير الكهرباء: ضاعفنا قدرتنا على توليد الطاقة في 4 سنوات.. أبوبكر: تنوع المصادر المتجددة سبيل مصر لتحقيق رؤية 2030.. الجبلي: القطاع الخاص دوره كبير في التنمية

خلال فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018
شاكر:
شاكر:
استطعنا خلال الأربع سنوات الماضية مضاعفة قدرتنا علي توليد الطاقة الكهربية
أبو بكر:
أبو بكر:
تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة مهم للوصول لرؤية مصر 2030
الجبلي:
الجبلي:
سوق جديدة للطاقة المتجددة بمصر ستنمو بشكل كبير بمساعدة القطاع الخاص
عقدت اليوم مائدة مستديرة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" خلال فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، أدارتها الإعلامية رشا نبيل وشارك بها كلا من د محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة- عربية، د شريف الخولي، المدير الأقليمي لشركة اتكيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ود شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة كابيتال.
من جانبه أكد د محمد شاكر أنه تم التغلب علي مشكلة انقطاع الكهرباء في 2014 عن طريق محطات مشروعات الخطة العاجلة واستكمال محطات توليد الكهرباء التى بدأ العمل بها قبل 2014 بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، مشيرا إلي أنه خلال الأربع سنوات الماضية استطعنا مضاعفة قدرتنا علي توليد الطاقة الكهربية، منوها عن جهد العاملين بقطاع الكهرباء في هذا المجال.
وأضاف شاكر أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2025 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة،مشيرًا إلى مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر تهدف إلى الوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.
وأشار شاكر إلى مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2022 والتى تتمثل فى نظام المزايدات العلنية،المناقصات التنافسية بنظام BOO ،وتعريفة التغذية، مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام EPC .
من جانبه أشار الدكتور خالد أبو بكر إلي أن التنوع في مصادر الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة من العوامل الهامة للوصول لأهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص مجال الطاقة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن القطاع الخاص بدأ في مجال الكهرباء منذ 2014، مضيفا أننا ننافس الآن شركات عالمية كبري، موجها الشكر لوزارة الكهرباء ومعالي الوزير علي ما تم في قطاع الكهرباء والقضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأوضح الجبلي أنه يتم اليوم فتح سوق جديد للطاقة المتجددة في مصر يستطيع بشكل كبير أن ينمو بمساعدة القطاع الخاص، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد في نهاية تلك المائدة، مؤكدة أن مشكلة انقطاع الكهرباء كانت تؤثر علي المستشفيات والمصانع وبالتالي التأثير علي الاستثمار في مصر، مؤكدة أننا نصدر اليوم الكهرباء وخطوط المد وهى نقلة نوعية في البنية الأساسية فى مصر، منوهة عن التقرير الطوعي المصري الذي تم تقديمه للأمم المتحدة، مشددة علي الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه في اطار الاهتمام بالشباب كان مصاحب للبعثة المصرية في الأمم المتحدة أنذاك 4 من الشباب المصري قام بعرض تجاربهم في الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال المدن الخضراء.
كانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، افتتحت اليوم "يوم مصر" بمشاركة كل من السفير خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الحالي واستمرت فعالياته حتي اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
عقدت اليوم مائدة مستديرة بعنوان "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" خلال فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018، أدارتها الإعلامية رشا نبيل وشارك بها كلا من د محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، د خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة- عربية، د شريف الخولي، المدير الأقليمي لشركة اتكيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ود شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنارة كابيتال.
من جانبه أكد د محمد شاكر أنه تم التغلب علي مشكلة انقطاع الكهرباء في 2014 عن طريق محطات مشروعات الخطة العاجلة واستكمال محطات توليد الكهرباء التى بدأ العمل بها قبل 2014 بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، مشيرا إلي أنه خلال الأربع سنوات الماضية استطعنا مضاعفة قدرتنا علي توليد الطاقة الكهربية، منوها عن جهد العاملين بقطاع الكهرباء في هذا المجال.
وأضاف شاكر أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2025 بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة،مشيرًا إلى مستقبل الطاقة المتجددة فى مصر تهدف إلى الوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.
وأشار شاكر إلى مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2022 والتى تتمثل فى نظام المزايدات العلنية،المناقصات التنافسية بنظام BOO ،وتعريفة التغذية، مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام EPC .
من جانبه أشار الدكتور خالد أبو بكر إلي أن التنوع في مصادر الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة من العوامل الهامة للوصول لأهداف رؤية مصر 2030 فيما يخص مجال الطاقة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن القطاع الخاص بدأ في مجال الكهرباء منذ 2014، مضيفا أننا ننافس الآن شركات عالمية كبري، موجها الشكر لوزارة الكهرباء ومعالي الوزير علي ما تم في قطاع الكهرباء والقضاء علي مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأوضح الجبلي أنه يتم اليوم فتح سوق جديد للطاقة المتجددة في مصر يستطيع بشكل كبير أن ينمو بمساعدة القطاع الخاص، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد في نهاية تلك المائدة، مؤكدة أن مشكلة انقطاع الكهرباء كانت تؤثر علي المستشفيات والمصانع وبالتالي التأثير علي الاستثمار في مصر، مؤكدة أننا نصدر اليوم الكهرباء وخطوط المد وهى نقلة نوعية في البنية الأساسية فى مصر، منوهة عن التقرير الطوعي المصري الذي تم تقديمه للأمم المتحدة، مشددة علي الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحة أنه في اطار الاهتمام بالشباب كان مصاحب للبعثة المصرية في الأمم المتحدة أنذاك 4 من الشباب المصري قام بعرض تجاربهم في الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال المدن الخضراء.
كانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، افتتحت اليوم "يوم مصر" بمشاركة كل من السفير خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الحالي واستمرت فعالياته حتي اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.