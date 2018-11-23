ختام يوم مصر بالأسبوع العربي للتنمية..وزير الكهرباء: ضاعفنا قدرتنا على توليد الطاقة في 4 سنوات.. أبوبكر: تنوع المصادر المتجددة سبيل مصر لتحقيق رؤية 2030.. الجبلي: القطاع الخاص دوره كبير في التنمية

خلال فعاليات اليوم الختامي "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018

استطعنا خلال الأربع سنوات الماضية مضاعفة قدرتنا علي توليد الطاقة الكهربية

أبو بكر:

تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة مهم للوصول لرؤية مصر 2030

الجبلي: