2018 سنة كبيسة على الأهلي.. الأحمر يسقط في 3 مناسبات كبرى

توالى سقوط الأهلي للمرة الرابعة هذه السنة 2018، والتي اصبحت سنة "كبيسة" على عدد كبير من جماهير المارد الأحمر بعد 4 تعثرات لم يسبق وأن حدثت منذ سنوات عديدة في تاريخ القلعة الحمراء، بداية من خسارة لقب اليد أمام الغريم التقليدي الزمالك و آخرها الخروج من البطولة العربية.



ويرى عدد كبير من الجماهير والمحللين أن أسباب السقوط متعددة منها الإصابات والإجهاد وضغط المباريات و الأخطاء الفردية كأخطاء الدفاع وحراسة المرمى لكن هذه الأسباب لم يكن جمهور الأهلي معتادًا على سماعها.



وفيما يلي نعرض الـ 3 تعثرات للأهلي في 2018:



خسارة بطولة إفريقيا لليد أمام الزمالك



28 أكتوبر كان شاهدًا علي أول السقوط بعد تتويج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة الحادية عشر تاريخيًا وذلك بعد الفوز على الأهلى، بنتيجة 27 / 25، فى المباراة التى أقيمت فى كوت ديفوار ليحتفظ الأبيض باللقب للموسم الثانى على التوالى.



خسارة نهائي إفريقيا أمام الترجي



دخل الأهلي و جماهيره البطولة الأفريقية بمعنويات عالية لتحقيق البطولة التاسعة خاصًا بعد تحقيق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب على ملعب "برج العرب"، لكن مباراة العودة برادس في تونس كان شاهدة علي ضياع حلم التاسعة بعد صعق المارد الأحمر بثلاثية نظيفة ليخسر مليون دولار.



توديع كأس زايد أمام الوصل



خرج الأهلي على يد الوصل في آخر التعثرات بعد تعادله بهدف لمثله في مباراة العودة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ 16 من كأس زايد، ليودع البطولة ويخسر 8 ملايين ونصف المليون دولار.