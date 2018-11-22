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مراقب ميزان بمشروع بركة غليون: المعدل اليومي لموسم الحصاد يتجاوز الـ 20 طنا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال حسام الأودم، مراقب ميزان بمشروع بركة غليون، إن المعدل اليومي لموسم الحصاد يتجاوز الـ 20 طنا، حيث يتم صيد الأسماك وجمعها من الأحواض السمكية وفرزها حسب الحجم لمجموعة من الفئات.

وأوضح الأودم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن فئة السمكة الكبري هي الأكثر طلبا بالأسواق والتي تسمى الـ"سوبر"، حيث لا يقل وزنها عن 500 جرام.

وأشار مراقب الميزان، إلي أن البوري والطوبار هم الأكثر طلبا بالأسواق حيث يقومون علي تربتها من شهر أبريل حتي نوفمبر من كل عام.
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