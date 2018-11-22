خناقة بين نجوم الأهلي داخل غرفة خلع الملابس

نشبت مشادة بين لاعبي الأهلي حسام عاشور ومحمد الشناوي وأحمد حمودي وكوليبالي، داخل غرفة خلع ملابس اللاعبين بعد انتهاء مباراة المارد الاحمر ومنافسه الوصل الإماراتي في البطولة العربية.



وعلم "صدى البلد"، من مصادر خاصة أن المشادة دارت داخل غرفة خلع الملابس بعد أن هاجم عاشور محمد الشناوي وحمودي بكلمات عتاب وتعنيف، ولكن تدخل أحد اللاعبين لفك الاشتباك، ما أدى الى انتهاء المشادة بدون أي إصابات.



جدير بالذكر أن الأهلي تم إقصاؤه من البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما.