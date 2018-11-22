شركة إسبانية تبني محطة لتوليد 7 جيجا وات كهرباء من الرياح في رأس غارب

ذكر موقع أفريك 21 الاقتصادي أن شركة إسبانية تدعي (GES) تنوي بناء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر قبل نهاية عام 2018 لإنتاج 263 ميجاوات من الكهرباء.



ووفقا للموقع، ستقوم الشركة ببناء المحطة على بعد 25 كم من رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، من خلال تجميع 125 "توربين هوائي"، كل منها تنتج طاقة تبلغ 2.1 ميجاوات.



وأوضح الموقع أن المشروع يأتى في إطار برنامج للحكومة المصرية يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر عبر بناء مشاريع وامتلاكها وتشغيلها، وتابع الموقع أن من شروط البرنامج أن توظف الشركة أكثر من 700 شخص.



وأشار إلى أن الحكومة المصرية تهدف من خلال هذا المشروع إلى إنتاج تبلغ 7 جيجا وات من الرياح بحلول عام 2022، وهو ما وصفه الموقع بأنه يمكن تحقيقه خاصة أن مصر تعج بمشاريع توليد الطاقة من الرياح.



