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رياضة

الزمالك يشكو علاء عبد العال لـ الجبلاية بعد استفزازه جماهير الابيض.. صور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
ملك موسي - عدسة أحمد رمضان وعمرو السيد
يدرس مجلس ادارة نادي الزمالك تقديم شكوي ضد علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية في اتحاد الكرة وناديه.

يأتي قرار الزمالك هذا بعدما قام عبدالعال بإستفزاز جماهير نادي الزمالك خلال لقاء اليوم و ينتظر مجلس إدارة النادي معرفة الأسباب التي أدت لهذا الأمر والاستفسار عن الواقعة من الجهاز الفني للزمالك قبل تقديم الشكوى.

الجدير بالذكر أن الفريق الابيض فاز علي الداخليه اليوم بالجوله الخامسة عشر للدوري المصري الممتاز
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