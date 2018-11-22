أبو شقة: الوفديون نجحوا في إحباط مؤامرة خطط لها المتآمرون.. ويؤكد: سأحيل أي وقائع تشكل جريمة جنائية على الوفد إلى النيابة العامة.. والهضيبي: سري الدين تبرأ من البيان المنسوب له مع المرشحين الخاسرين

أبو شقة:

أقسم بالله لو تم طرح الثقة فيّ هتبرع للوفديين

لست مدعوما من السلطة.. والوفد لا ينحني لأحد

ديون الوفد وصلت إلى 48 مليون جنيه

تسلمت حزب الوفد وكان عبارة عن زريبة

رئيس الوفد يرد على طلبه تبرعا بـ ٤ ملايين جنيه من أحد المرشحين

أبو شقة يعطى مهلة لبقية للخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا للوفد

عبد العليم داود للوفديين : مفيش تفويض لرئيس الحزب على بياض



عقد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إجتماعا الخميس بحضور الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائي أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاصا وردت أسماؤهم فى البيان سالف الذكر ما أحدث تأثيرًا بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.



أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن الوفديين يظهرون دائما معدنهم الحقيقى المجرد من أى مصلحة شخصية وليس لهم مصلحة الا حزب الوفد وظهر ذلك خلال انتخابات رئاسة الوفد فى 30 مارس والتى لاقت تواجدا غير مسبوق من الوفديين فى جميع المحافظات عندما شعروا بوجود محاولات لاختطاف حزب الوفد ، حيث كان الهدف ابعادى عن الساحة السياسية ولكنها تحطمت على صخرة ارادة الوفديين.



وأكد أبو شقة خلال الاجتماع الطارئ لحزب الوفد أن الوفديين نجحوا فى احباط المؤامرة التى كان قد رتب وخطط لها المتآمرون على الحزب ولم يدركوا طبيعة الوفديين ، مؤكدا اننى راهنت على ارادة الوفديين على انهم سيحسمون الامر لمصلحة الحزب بعيدا عن المصالح الشخصية، حيث كانت نسبة الاصوات التى حصلت عليها فى انتخابات رئاسة الوفد بمثابة صدمة لكل المتآمرين على الوفد والذين كانوا يراهنون على ان الانتخابات حسمت لصالحهم.



وأشار رئيس حزب الوفد الى اننى طالبت بفتح صفحة جديدة مع كل من حاول اختطاف الوفد لكى نواجه المشكلات التى لا حدود لها حينما تسلمت رئاسة الوفد، مؤكدا انه كان هناك رهان على اننى لم أكمل شهرين على تولى رئاسة الوفد ولكننى أربكت حساباتهم.

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن هناك محاولات لتشويه وهدم الحزب، والتصوير للجميع بأن هناك صراعات ومشكلات داخل الحزب.



وأضاف أبو شقة: "أقسم بالله لو تم طرح الثقة فىّ فإننى سأشكر الوفديين وسأتبرع للحزب، كما أنني اعرف حجم المؤامرة وأبعادها من فئة دخيلة على الوفد والتى لفظتها الاحزاب وسأعلن عن المؤامرة فى وقتها".



وتابع: "أقول لمن يحاول اختطاف حزب الوفد ان الوفديين من رجال وشباب واطفال ونساء مستعدون للموت من اجل الدفاع عن حزبهم".



جاء ذلك ردا على اعلان 26 قياديا وفديا من الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بأن الهيئة العليا قررت طرح الثقة فى المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ردا على رفضه تلقى طلبهم بشأن وجود مخالفات تبطل انتخابات الهيئة العليا.



وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد انه ليس مدعوما من السلطة ، كما أن حزب الوفد لا ينحنى لأحد وعندما ندعم الدولة فإننا ندعمها على حق، جاء ذلك ردا على ما أعلنه المرشحون الخاسرون فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بأن ابو شقة يستقوى بالدولة.



وأضاف ابو شقة اننا ندعم الدولة منذ ثورة ٣٠ يونيو حينما حمى الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر من مصير مجهول كادت ان تصل اليه مثل ما حدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن.



وأكد رئيس حزب الوفد ان الحزب سيظل داعما للدولة المصرية ، واذا كان هناك اى انحراف فى اداء الحكومة فإننا سنجد حزب الوفد يتبنى المعارضة البناءة غير الهدامة التى تسعى لمصلحة الوطن.



قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إننى منذ ان تسلمت رئاسة حزب الوفد كانت قيمة وديعة الحزب التى تسلمتها من السيد البدوى رئيس الوفد السابق ٦٠٠ ألف جنيه، وكان يتم كل شهر فك وديعة للعاملين بالحزب، أما الصحيفة فكان هناك أصول للجريدة تباع لدفع مرتبات الصحفيين.



وأشار أبو شقة إلى أننى كلفت فى هذا الوقت الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق، لكى يجرى تقييم للازمة المالية للحزب والجريدة وأخبرنى بأن هناك ٤٨ مليون جنيه مديونية على الحزب.



وتابع رئيس حزب الوفد: يؤسفنى ان المؤامرة على حزب الوفد كانت مستمرة منذ ٣٠ مارس فى انتخابات رئاسة الوفد، مشيرا الى ان حزب الوفد ملك للوفديين وليس لرئيس الحزب او اى قيادة.



وأشار الى انه لم يتخذ اى قرار منفرد لمصلحة شخصية منذ توليه رئاسة حزب الوفد، لكنه كان يتخذ قرارا جماعيا وليس لديه ما يخفيه على احد.



قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية من خلال احالة أى وقائع تشكل جريمة جنائية الى النيابة العامة.



وأشار ابو شقة الى انه لن يسمح بتصدير الفوضى داخل حزب الوفد والتى تستهدف عرقلة مسيرة الحزب واستقراره.



وأكد رئيس حزب الوفد تعليقا ماصدر من امين صندوق الحزب السابق محمد الحسينى من خلال وسائل الإعلام تسيء الى سمعة الحزب بشأن وجود مخالفات مالية داخل حزب الوفد، فإننى اقول له إننى مستعد للمحاسبة ولو انك غير صادق فعليك ان تتحمل المسئولية الجنائية.



وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ان البعض يلوى الحقائق داخل حزب الوفد، فيما ذكره المرشحون الخاسرون فى انتخابات الهيئة العليا للحزب بشأن اننى طلبت من احدهم ٤ ملايين جنيه مقابل نجاحهم فى انتخابات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى وان الاحزاب قائمة على تبرعات اعضائها، وهذا كلام مرفوض تماما.



وأكد رئيس حزب الوفد انه سيعرض التقرير المالى بشأن الحزب والجريدة قريبا لكى تكون معلنة أمام الجميع، مشيرا الى أن الحزب لم يتلق مليما واحدا من الدولة.



وطالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد الحاضرين من اعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة فى اجتماع الهيئة العليا الطارئ لحزب الوفد بالتصويت على القرار الذى اتخذه امس بفصل ٦ من المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لكى يقف الحاضرون معلنون موافقتهم على قرار ابو شقة.



ووجه ابو شقة رسالة إلى بقية المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا الذين يبلغ عددهم ٢٠ ولم يصدر قرار بفصلهم قائلا لهم: "الباب مفتوح لهم لمن يريد ان يثبت حسن النية"، مضيفا أن محمد الشريف احد المرشحين الخاسرين تواصل معه هاتفيا ليعلن انه ليس معهم فى اى اجراءات يتخذونها ضد الحزب.



واكد رئيس حزب الوفد انه لو استمر بقية المرشحين الخاسرين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد فانه لن يكون لهم مكان بالحزب وسيتم اتخاذ نفس القرارات ضدهم بالفصل اسوة بالستة الذين تم فصلهم، قائلا انهم امام مهلة لكى يعودوا الى رشدهم لحين عقد اجتماع الهيئة العليا فى اقرب وقت.



قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد ان حجم التجديدات التى تمت داخل حزب الوفد خلال الفترة الماضية منذ توليه رئاسة حزب الوفد كانت تفوق التبرعات التى تلقاها الحزب من الاعضاء.



واشار ابو شقة الى انه حينما تسلم حزب الوفد كانت عبارة عن" زريبة وبه ثعابين وابراص فى البدروم".



وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أنه تواصل مع الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق، لسؤاله عن ورود اسمه في بيان المرشحين الخاسرين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وأنه عليه أن يستنكر أو يعلق أو يرفض ذلك ورد عليه سري الدين قائلا: "لا أعرف ولم أرَ هذا البيان".



وأكد الهضيبي أن سري الدين أخبره بأن هذا البيان تم وضع اسمه فيه بدون علمه.



وأشار المتحدث الرسمي لحزب الوفد إلى أنه طالب سري الدين بعد ذلك بضرورة أن يعلن عن موقفه من هذا البيان لكي يرد عليه ويصدر بيانا مقابل ذلك ليرد سرى الدين بأنه لن يصدر أي بيانات، لكي يعقب عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بأنه يثق فى صدق حديث الدكتور هانى سرى الدين، حيث اتضح ذلك من خلال مواقفه داخل الوفد.

