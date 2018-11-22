ترامب: أمريكا تجري مفاوضات "قوية جدا" في أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات سلام "قوية جدا" في أفغانستان لكنه قال إنه لا يعلم إن كانت ستنجح.



وقال ترامب للصحفيين بعد أن بعث برسالة بمناسبة عيد الشكر للقوات الأمريكية في أفغانستان "نحن نتحدث عن السلام وسنرى ما سيحدث... لدينا مفاوضات جارية. لا أعلم إن كانت ستنجح، غالبا لن تنجح ولكن من يعلم؟ قد تنجح وقد لا تنجح".

