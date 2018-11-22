ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: أمريكا تجري مفاوضات "قوية جدا" في أفغانستان

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات سلام "قوية جدا" في أفغانستان لكنه قال إنه لا يعلم إن كانت ستنجح.

وقال ترامب للصحفيين بعد أن بعث برسالة بمناسبة عيد الشكر للقوات الأمريكية في أفغانستان "نحن نتحدث عن السلام وسنرى ما سيحدث... لدينا مفاوضات جارية. لا أعلم إن كانت ستنجح، غالبا لن تنجح ولكن من يعلم؟ قد تنجح وقد لا تنجح".
loading...

ترشيحاتنا

صحيفة إسرائيلية تفضح قطر وحماس: باعوا غزة في صفقة مع حكومة نتنياهو

الزمالك يلجأ إلى شركة روسية بسبب لاعبي الفريق المعارين

ترامب يكشف القاتل الحقيقى لـ جمال خاشقجي

العشق الممنوع .. عروس الوراق خانت زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف فقتل عشيقها

كهربا يتعادل للزمالك أمام الداخلية .. فيديو

إدارة الأهلي تقرر توقيع عقوبات مالية على كارتيرون وعاشور

جمال الغندور: طرد حسام عاشور فى لقاء الوصل مستحق

كهربا يسجل هدفا قاتلا للزمالك من خطأ لحارس مرمى الداخلية..فيديو وصور

خناقة بين نجوم الأهلي داخل غرفة خلع الملابس

أسوان تستقبل مجموعة من سفراء الدول الإفريقية .. فيديو وصور

تعليق ناري من علاء عبد العال بعد الاعتداء عليه في مباراة الزمالك.. فيديو وصور

أحمد السعدني: بعد خروج الأهلي.. لابد من تسريح 15 لاعبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الوصل يسخر من الأهلي بعد إقصائه من البطولة العربية

طلاب هندسة طنطا يقدمون 20 سيارة كهربائية لخدمة مرضى المستشفيات.. صور

مياه مصرف الوادي بالفيوم تغمر الأراضي بسبب صخرة جبلية.. صور

إخلاء حافلة فريق الأوليمبي قبل لقاء بلدية المحلة بعد السقوط فى حفرة.. صور

جمارك برج العرب تحبط تهريب 610 عملات أثرية.. صور

فيديو

أهداف مباراة الأهلى والوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية.. فيديو
تعليق ناري من علاء عبد العال بعد الاعتداء عليه في مباراة الزمالك.. فيديو وصور
الأوقاف: الأديان السماوية نزلت لكل الأزمنة وليست لعهد معين
مدرب الداخلية يثير أزمة مع جماهير الزمالك ويرفع القميص الأحمر .. فيديو
الزمالك يهزم الداخلية بثنائية كهربا ويواصل صدارة الدورى ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟

هل تؤيد رحيل مدرب الأهلي كالتيرون ؟