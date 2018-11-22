الحلفاوي يتذكر أمجاد جوزيه بعد توالي سقوط الاهلى بمختلف البطولات

علق الفنان نبيل الحلفاوى على الكيمياء التى كانت تربط بين جمهور الاهلى، ومانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق، ودوره فى بناء فرقة قوية قادرة على النصر.



وكتب "الحلفاوى " على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "صحيح.. أيامها قلت إن جوزيه مصمص الفرقة وبعدين خلع".



وتابع: "لكن ده ما يمنعش إنه كان موفق جدا والكيميا كانت هايلة بينه وبين جماهير الأهلي كان ابن بلد وجريء وقوي الشخصية أحب الأهلي وأحب مصر وأحبته"..



الجدير بالذكر أن فريق الاهلى خرج من البطولة العربية وقبلها دورى أبطال أفريقيا في أقل من أسبوع واحد.